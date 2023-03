La vigilance jaune aux vagues-submersion déclenchée à Biarritz

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la mairie de Biarritz appellent à la vigilance. Le dispositif d'alerte aux vagues-submersion est déclenché dans la commune. À partir de ce jeudi 16 heures, et jusqu'à 20 heures, le risque est de 1/6 : les équipes de la police municipale et les équipes techniques sont en alerte et l’accès au passage Winston Churchill, sous le Palais, est fermé.

Vigilance jaune à partir de vendredi

Ce vendredi, à partir de 4 heures du matin, la vigilance jaune (niveau 3/6) est déclenchée. La baignade et l'accès aux plages seront interdits. Les sites dits "sensibles" comme les lacets du Phare, le Rocher du Basta ou encore la passerelle du Rocher de la Vierge seront également fermés. Samedi matin, les plages rouvriront, mais pas les sites "sensibles" (niveau 2/6). Tout devrait rentrer dans l'ordre dimanche selon la préfecture.

L'alerte jaune (niveau 3/6) sera déclenchée ce vendredi à Biarritz - Mairie de Biarritz

La vague Belharra pourrait se lever

Par ailleurs, les conditions météorologiques et maritimes sont réunies pour déclencher la vague Belharra en début de matinée, prévient la préfecture. Elle appelle à la responsabilité et interdit aux véhicules de se garer sur la route de la corniche. Le sentier est lui fermé depuis novembre 2021. La préfecture rappelle également que les falaises à proximité de la route de la Corniche sont particulièrement sensibles à l’érosion, avec des risques d’effondrement.