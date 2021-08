La vigilance sécheresse déclenchée dans l'Indre, des seuils de restrictions bientôt franchis

La préfecture de l'Indre appelle les habitants à adopter les bons réflexes et à être vigilants par rapport à leur consommation d'eau. Des premiers seuils de restrictions liés à la sécheresse vont prochainement être dépassés dans le département.

Une sécheresse dans l'Indre en cette année 2021 ? La météo capricieuse entre mai et juillet, avec notamment une pluviométrie exceptionnelle au mois de juin, laissait penser que la situation des nappes était en nette amélioration. Mais ce vendredi, la préfecture de l'Indre alerte sur une "vigilance sécheresse". En effet, ces précipitations ont permis de décaler de plus d'un mois la baisse du débit des cours d'eau. Mais c'est un "répit momentané" car les faibles pluies au mois d'août ont fait reprendre la diminution des ressources en eau.

Des premiers seuils de restrictions vont bientôt être franchis. Les autorités appellent donc l'ensemble des habitants au bon sens et à la responsabilité. "Que chacun reste vigilant et adopte les bons réflexes d’une utilisation économe et raisonnée de l’eau afin de préserver la ressource", est-il écrit dans un communiqué de la préfecture de l'Indre.

Dans le Cher, des mesures de restriction d'usage de l'eau ont été prises pour certains bassins versants.