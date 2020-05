La vigilance sécheresse est déclenchée en Haute-Savoie

La Haute-Savoie est touchée par la sécheresse. La Préfecture annonce la mise en place de mesures de vigilance sur l’ensemble du département.

Il y avait déjà eu un épisode de sécheresse prononcé l'été dernier, auquel vient d'ajouter une douceur hivernale. Les stocks de neige n'ont pas pu se faire à basse altitude. De plus, les conditions quasi-estivales enregistrées début mars ont fortement avancé la fonte des neiges, qui habituellement alimente les cours d’eau et recharge encore les nappes à cette période. Malgré les épisodes récents de pluie, on constate en Haute-Savoie une baisse généralisée du débit des cours d'eau et une baisse du niveau des nappes, faisant craindre une sécheresse marquée pour les prochains mois.

Appel à économiser l'eau : lavage de voitures, piscines...

L'ensemble du département de la Haute-Savoie est placé en vigilance à compter de ce mercredi 20 mai 2020. Les usagers sont invités à éviter tout gaspillage d’eau, en particulier pour ce qui concerne :

le lavage des voitures

l’arrosage des espaces verts et des stades en pleine journée

les fontaines en circuit ouvert

le remplissage des piscines

le lavage haute-pression

Le préfet de la Haute-Savoie rappelle à tous les citoyens, aux entreprises et aux collectivités qu’en adaptant quelques gestes simples dans notre vie quotidienne, nous pouvons réduire notre consommation d’eau et retarder la mise en œuvre de mesures de restrictions