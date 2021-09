La vignette CRIT'AIR obligatoire sur Nice, Cannes et Antibes en cas de pollution

La préfecture annonce que 6 communes : Nice, cannes, Antibes, Vallauris, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var lors des épisodes de pollution de l'air mettent en place la circulation différenciée comme à Paris et Marseille. Il faudra la bonne vignette sur votre pare-brise pour circuler.

Pensez-y ! Mieux vaut s'équiper dès maintenant : lors des prochains épisodes de pollution importante de l'air tous les véhicules devront avoir la vignette CRIT'AIR.

La préfecture annonce que 6 communes adoptent cette vignette qui vise à limiter la circulation des véhicules les plus polluants : Nice, Cannes, Antibes, Vallauris, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.

les véhicules polluants seront interdits en cas de pollution

Seuls les véhicules équipés de vignette 1,2 ou 3 et les véhicules propres pourront circuler dans ces communes lors des pics de pollution les plus intenses. Les véhicules des vignettes 4 et 5 ou les véhicules non classés comme les véhicules de collection ne seront pas autorisés à circuler de 6H à 20H.

37% des habitants exposés à l'ozone

Les épisodes de pollution de l'air varient suivant les saisons. On enregistre des hausses de pollution aux particules fines en hiver et à l'ozone en été. 37 % des habitants sont exposés à l'ozone. 40% des particules fines sont émises par les transports et 34% par le chauffage précise la préfecture des Alpes Maritimes. L'exposition à ces polluants peut entrainer des irritations des yeux, des voies respiratoires et une aggravation des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires.

Lors des pics de pollution les autres dispositifs d'urgence activés par la préfecture seront "d'abaisser les vitesses de 20 km/h en dessous des vitesses maximales autorisées et la limite du trafic routier des poids-lourds en transit."

les vignettes CRIT'AIR - la préfecture Alpes Maritimes

Toutes les infos et pour commander votre vignette sur le site officiel.

Le coût de la vignette est de 3,67 euros.