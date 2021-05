La ville d'Amiens est récompensée par un prix national pour sa diversité végétale

La présidente du Conseil National des Villes et Villages Fleuris est venue à Amiens ce mercredi pour décerner le prix Val'Hor à la ville d'Amiens qui compte 40% d'espaces verts.

Une récompense pour sa diversité végétale et la gestion des espaces : "Il y a cette notion de propreté, de mise en valeur de son patrimoine et aussi, on de sa gestion différenciée, c'est-à-dire que l'on n'entretient pas les espaces fleuris en cœur de ville comme en périphérie de ville. il peut y avoir des tontes tardives en dehors de la ville et une gestion plus stricte et soignée esthétiquement pour le quotidien des gens", explique Martine Lesage, Présidente du Conseil National des Villes et Villages Fleuris.

Tous les ans, la ville plante 1100 arbres pour l'embellir et répondre à la problématique du réchauffement climatique et créer des zones d'ombres pour les amiénois. Ce label et cette récompense nationale est aussi gage d'un cadre de vie agréable pour les habitants. Après le premier confinement, l'envie de voir des jardins partagés éclorent dans la ville a augmenté de 30% : "Les amiénois nous disent qu'ils ont envie d'avoir plus d'espaces verts pour se détendre et se reposer et voir plus de nature en ville, ce côté naturel qu'elle avait perdu il y a quelques années", rapporte Bruno Bienaimé, adjoint au maire en charge de la transition écologique, de la protection de la nature et du développement du vélo.

La ville compte concourir pour la Fleur d'Or, la récompense suprême en matière de gestion des espaces verts.