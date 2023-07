La ville d'Auxonne en course pour une troisième fleur du label "Villes et Villages Fleuris"

Le jury des "Villes et Villages Fleuris", le maire d'Auxonne, Jacques-François Coiquil, et les agents de la commune.

Verra-t-on une troisième fleur sur le panneau jaune à l'entrée de la ville d'Auxonne ? C'est en tout cas ce que souhaite le maire. Avec différents agents communaux, Jacques-François Coiquil a reçu une délégation du label "Villes et Villages Fleuris" ce jeudi 27 juillet 2023. C'est ce jury qui décernera ou non le sésame. Une récompense qui, malgré son nom, n'est pas représentative uniquement de la quantité de fleurs plantées dans la commune. Le label va bien au-delà, et nécessite pas mal d'ajustements des municipalités.

Opération séduction

Le maire d'Auxonne a sorti le grand jeu pour séduire le jury. Jacques-François Coiquil a décidé de prêter des vélos à tout le monde pour que ce jury visite la ville en deux roues, et rien que ça, ça a fait son petit effet. "Complétement, opération séduction ! On a eu la chance d'avoir le beau temps pour sillonner l'ensemble de la ville avec son bord de Saône, avec le port, avec le centre-ville, décrit le maire. Avec aussi la visite des parkings qui ont été refaits très récemment, ce qui va permettre vraiment d'avoir la possibilité de se garer à Auxonne, de prendre son vélo et de sillonner les rues puisqu'on en est beaucoup en espace partagé."

Un important massif de fleurs se trouvent devant la mairie d'Auxonne. © Radio France - Dimitri Morgado

Ces espaces partagés, ce sont ces rues où les piétons et les vélos ont la priorité par rapport aux voitures. Et c'est pour encourager les modes de déplacement plus écolos. Un critère extrêmement important pour Albine Guillaume. Elle est membre du jury des "Villes et Villages Fleuris". "Aujourd'hui, une commune labellisée, elle ne doit pas seulement être belle, ses aménagements doivent être beaux et utiles, explique-t-elle. C'est en cohérence avec tout ce qui est préconisé en termes de développement durable."

Des panneaux rappelant quelques règles pour préserver la biodiversité sont installés dans certains massifs de fleurs. © Radio France - Dimitri Morgado

Alors, est ce que cette opération séduction a fonctionné ? "Écoutez, on va patienter, mais ça sent bon, se réjouit le maire. En tout cas, on n'aura aucun regret si ce n'était pas le cas. On espère bien qu'on l'aura !" Il va falloir patienter un peu pour la réponse. Elle devrait tomber normalement à l'automne.

Un label pour la qualité de vie

Quand on parle de ce label de "Villes et Villages Fleuris", on se dit que plus il y a de symboles sur le panneau jaune, plus la ville est fleurie. Sauf qu'en réalité, ça ne veut plus vraiment dire cela. Ce label prend désormais en compte l'ensemble de la qualité de vie de la commune. Isabelle Truchot nous explique, c'est l'une des membres du jury. "Ce qui compte, c'est le cadre de vie des habitants et l'attractivité pour les touristes. Donc c'est vraiment aujourd'hui un label qui dit "Venez ici, il fait bon vivre à Auxonne !"."

La végétalisation est un aspect important dans l'attribution des célèbres fleurs du label. © Radio France - Dimitri Morgado

Et pour cela, il y a pas mal de critères à prendre en compte. "Tout ce qui est culturel, tout ce qui est le fait de faciliter la vie de la personne et qu'elle soit épanouie dans sa ville. Ce qui passe par la voirie, les services publics, les commerces, etc. Aujourd'hui, la végétation, c'est aussi très important. La désimperméabilisation des sols parce qu'on sait qu'on a besoin de ça aujourd'hui par rapport au climat, par rapport à l'eau."

Les bords de Saône font aussi leur petit effet. © Radio France - Dimitri Morgado

Mais alors, si ce label se base sur tout ça, on peut se demander pourquoi on ne change pas carrément le symbole de la fleur sur les panneaux. "C'est difficile parce que les gens connaissaient beaucoup l'ancien label des "Villes et Villages Fleuris" qui était basé sur la fleur, raconte Isabelle Truchot. Du coup, on a modernisé la fleur pour ne pas que ce soit la petite fleur aux cinq pétales d'été. C'est difficile de trouver un symbole simple à mettre sur un panneau qui parle de tous les critères."