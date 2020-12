La ville d'Avranches éteint l'éclairage public pendant le couvre-feu

Pourquoi éclairer une ville la nuit, alors que personne, sauf exception, n'est autorisé à y circuler? Partant du constat que durant la période de couvre-feu mis en oeuvre par le gouvernement, l'intérêt de l'éclairage public n'est pas évident, la municipalité d'Avranches a décidé d'expérimenter l'extinction de ses lampadaires.

La mesure s'inscrit dans une démarche plus globale engagée au sein de la collectivité pour réduire son impact énergétique et franchir un nouveau pallier dans sa transition énergétique. Cela se traduit déjà par la mise en place de technologies d'éclairage moins consommatrices d'électricité, donc meilleures pour la planète comme pour le budget de la ville. La période de couvre-feu donnait une occasion de tester l'extinction prolongée des lampadaires. Elle sera donc effective à partir du 25 décembre au soir et sera reconduite chaque jour de 21h30 à 6 heures du matin jusqu'à la fin du couvre-feu. Seules la place Patton aux alentours de la gendarmerie, et la rue de la Liberté aux abords du centre hospitalier resteront éclairées pour des raisons de sécurité. La mesure ne concerne pas les illuminations de Noël qui resteront en place jusqu'au 3 janvier.