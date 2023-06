La ville d'Orléans et la métropole se lancent dans la production d'énergie renouvelable

C'est un premier pas vers le développement des énergies renouvelables par et sur la métropole d'Orléans, conformément à un engagement de campagne de son président Serge Grouard lors des municipales de 202O. La société publique locale Orléans Energies est officiellement créée, exclusivement publique, fondée par la métropole et la ville, et dotée d'un capital de 2,5 millions d'euros. Le statut avait déjà été approuvé en conseil métropolitain jeudi dernier, il l'a de nouveau été ce jeudi soir en conseil municipal.

En 2030, une capacité d'énergie solaire équivalente à 40 000 habitations

La SPL pourra financer des projets d'implantation d'énergies renouvelables et mener aussi des actions en matière de réduction de ses consommations. Mais dans un premier temps, c'est surtout de l'énergie solaire qui sera produite. 21 bâtiments de la métropole et de la ville d'Orléans ont été listés pour accueillir du photovoltaïque : 10 sites en toiture (dont une construction neuve sur le futur site universitaire Madeleine, prévu en 2025) ; 10 sites en parking équipé d'ombrières photovoltaïques ; 1 site équipé au sol en panneaux photovoltaïques.

"Au total, cela nécessitera 150 hectares, sans prendre sur des terres cultivables, dont 80 hectares sur une ferme solaire à St-Cyr-en-Val", précise Serge Grouard. L'électricité sera produite via un sous-traitant qui versera une redevance. L'objectif est d'atteindre en 2030 une puissance maximale de 180 MWC (Mégawatts crête) soit l'équivalent de l'alimentation de 38 300 habitations.

Une délibération approuvée à l'unanimité

On n'est certes pas là au cœur des compétences d'une ville ou d'une métropole. "Sauf qu'on est dans une situation d'emballement climatique, et qu'il faut agir vite, justifie Serge Grouard. Dans les années 2000, le réseau de chauffage urbain à Orléans a été transformé pour être alimenté en biomasse et non plus en fuel, cela a permis de réduire de 12% les émissions de gaz à effet de serre. C'était nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin." Dans la pratique, la SPL sera opérationnelle à l'automne. Des études seront aussi menées lors du prochain semestre pour des expérimentations en géothermie et en production d'hydrogène.

La création de cette société Orléans Energies a été approuvée à l'unanimité, même si certains élus d'opposition ont exprimé quelques nuances. L'écologiste Jean-Christophe Clozier a ainsi rappelé que la lutte pour une société décarbonée passait aussi par des mutations dans la politique de mobilité et le développement des arbres, à la fois puits de carbone et source de rafraîchissement. Son collègue Jean-Philippe Grand, tout en se félicitant d'une "délibération importante", s'est interrogé sur le montant des investissements qui seront nécessaires, "qui ne collent pas vraiment à la tradition d'orthodoxie financière" dont s'enorgueillit la municipalité actuelle.