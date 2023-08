La ville de Barentin veut lancer son réseau de chaleur urbain

La ville de Barentin (Seine-Maritime) se lance dans l'installation d'un réseau de chaleur urbain. L'étude, financée par l'Ademe, l'agence de la transition écologique, a permis de constater que le projet était réalisable se réjouit le maire Christophe Bouillon.

Ce réseau de chaleur qui consiste à construire une chaufferie bois permettant de chauffer de l'eau ensuite envoyée vers 19 bâtiments publics (mairie, médiathèque, écoles, collèges, lycées, gymnases, etc.) et 1 000 logements doit permettre de réduire aussi bien les factures que les émissions de gaz à effet de serre.

Le tracé du futur réseau de chaleur de la ville de Barentin © Radio France - Ville de Barentin

Un projet écologique et économique

"Le bois coûte deux fois moins que le bois, il bénéficie d'un TVA à 5,5% contre 20% pour le gaz et surtout il permettra de réduire de 78% les émissions de gaz à effet de serre en un an", l'équivalent de la circulation de 1 292 voitures explique Christophe Bouillon.

Le bois (environ 400 tonnes par an) qui sera utilisé pour cette chaufferie est issu des déchets de l'exploitation forestière. Ce sont des copeaux, des branchages, des troncs qui ne peuvent pas être valorisés et transformés. Ce bois proviendra d'un rayon de 90km à la ronde. "C'est une énergie renouvelable et non délocalisable" souligne encore le maire pour qui ce futur réseau de chaleur est une manière de de s'engager dans la transition écologique et excluant progressivement l'énergie fossile qu'est le gaz.

Un coût estimé entre 16 et 18 millions d'euros

Le coût de ce projet est élevé : entre 16 et 18 millions d'euros mais ce n'est pas la commune qui investira précise Christophe Bouillon pour qui la prochaine étape est de lancer le marché public pour trouver une entreprise délégataire. C'est elle qui investira, avec le soutien de l'Ademe, et en échange exploitera le réseau pour les 20 à 30 prochaines années.

La construction de ce réseau sous-entend aussi de nombreux et lourds travaux sur la voie publique pour faire passer les tuyaux. "On essaiera de minimiser les désagréments" prévient Christophe Bouillon qui estime les premiers coups de pelleteuses pour 2026.

La mise en service du réseau est espérée d'ici 2027-2028.