La Ville de Besançon envisage de chauffer davantage de bâtiments municipaux par géothermie

La Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole ont pour objectif de devenir un territoire à énergie positive en 2050.

En complément des chaufferies bois et panneaux solaires, la municipalité étudie la faisabilité d'un réseau de chaleur alimenté par géothermie, une énergie renouvelable. Le principe c'est de capter la chaleur gratuite du sol pour chauffer un bâtiment.

Six forages pour six piézomètres

Pour cela, la Ville vient de faire installer six piézomètres dans la Boucle : comprenez un tube de 10 cm de diamètre avec des capteurs, dans un forage de 10 m de profondeur. Objectif : obtenir des données sur le potentiel géothermique de la nappe phréatique pour ensuite donc chauffer ou rafraichir des bâtiments de la collectivité.

Bien pour l'environnement, bien pour l'économie

Six piézomètres de plus, puisque d'autres sont déjà en place, par exemple au niveau du centre administratif municipal, esplanade des Droits de l'Homme. "On pompe la nappe via un puits, qui passe dans un échangeur et qui alimente un circuit, explique Agnès Serres, responsable du service "études et prospectives" à la Direction de la maîtrise de l'énergie à la Ville de Besançon. Eau qui ensuite va rafraichir les bureaux avant de revenir à la nappe". Il n'y a donc pas d'autre équipement fournisseur d'énergie que la réserve naturelle pour rafraichir ces bureaux. "C'est à la fois environnemental et économique" conclut Agnès Serres.

La future grande bibliothèque chauffée par géothermie?

Chauffer par géothermie peut se faire sur du neuf ou de l'existant. La future grande bibliothèque sur le site de l'ancien hôpital Saint-Jacques pourrait être chauffée par géothermie, cela fait partie des pistes. Mais aussi le Kursaal et le Théâtre Ledoux. C'est pourquoi l'un des six piézomètres a été installé à proximité de la place Granvelle.