La Ville de Besançon va planter 474 arbres cette année

Besançon, France

La Ville de Besançon va planter 474 arbres pendant l'année 2020 pour compenser les nombreux abattages menés ces derniers mois, à cause de la sécheresse ou des maladies. Parmi ces 474 arbres, 220 seront plantés dans le secteur de Planoise et 34 aux abords des espaces sportifs. La Ville plante ainsi plus du double d'arbres en un an puisque 219 arbres ont été plantés en 2019.

Des espèces locales

Cette opération va favoriser "les espèces locales bénéfiques à la biodiversité" indique la Ville dans un communiqué "afin de maintenir l'équilibre et le patrimoine arboré de la ville". L'objectif est de limiter la propagation des maladies et d'évaluer le comportement des arbres face à la sécheresse et aux périodes de fortes chaleurs.

Par ailleurs, un Magnolia de Kobé a été planté fin 2019 sur la place Pasteur pour lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité en centre-ville.