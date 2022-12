Le maire de Brétignolles-sur-Mer veut réaménager la Normandelière

Le vieux projet de port à Brétignolles-sur-Mer va-t-il être relancé ? Il a été abandonné en juillet 2021 par la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais le maire de Brétignolles - qui regrette cette décision - souhaite toujours un aménagement du site de la Normandelière pour le rendre plus attractif une plus grande partie de l'année. Et la récente décision du tribunal administratif de Nantes (demandant la préservation de l'estran dans le plan local d'urbanisme) ne change rien à sa détermination puisqu'il a fait appel du jugement. Frédéric Fouquet présentera ce projet en réunion publique ce mardi soir en réunion publique à 18h30 à la salle des fêtes.

ⓘ Publicité

"Il est essentiel de proposer un aménagement de la Normandelière". Frédéric Fouquet

"Je continue à penser que cette décision (de la communauté de communes) ne peut pas satisfaire le maire d'une commune comme Brétignolles-déclare Frédéric Fouquet- il est essentiel de proposer un aménagement du site de la Normandelière. On a 50.000 habitants en juillet août mais il faut être attractif hors saison, il faut travailler un aménagement global (...) C'est un lieu de vie familial avec des activités nautiques, une école de voile et un plan d'eau de baignade (créé derrière la dune) que les brétignollais souhaitent retrouver".

La Normandelière à Brétignolles-sur-Mer © Radio France - Yves-René Tapon

"On a gagné notre recours devant le tribunal administratif contre le PLU pour le classement de l'estran. S'il est décidé à aménager et remettre en eau le lac pourquoi pas, mais on veut que l'estran et la dune ne soient pas détruites" prévient Martin Lucé de l'association La Vigie.

"On veut que l'estran et la dune ne soient pas détruites". Association La Vigie

A Brétignolles un collectif s'est également créé en proposant un autre moyen de glisser les bateaux vers la mer sans passer par un port, "Nous avons montré que la sécurisation de la mise à l'eau était possible à moindre coût en protégeant les autres usagers de la plage. Non souhaitons conserver la navigation actuelle à la Normandelière et non pas développer la plaisance à toux prix" explique Evelyne Koell.

loading

loading