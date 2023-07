La Ville de Cabourg opte pour une plage sans poubelle

"On veut supprimer nos déchets de la plage", pour ce faire, la Ville de Cabourg innove. Depuis le début de la semaine, la station balnéaire opte pour des plages sans poubelle. C'est simple, lorsque, par exemple, vous venez pique-niquer sur la plage, vous devez maintenant emporter vos déchets en dehors de la plage, pour les jeter dans des zones de tri.

Objectif : sensibiliser les vacanciers à la préservation de la plage tout en réduisant les coûts de nettoyage de la Ville, car bien souvent "plus les poubelles sont nombreuses, plus elles sont surchargées", indique Géry Picodot, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme pour la Ville de Cabourg.

"Pour une plage romantique, repars avec ton pique-nique ", la Ville de Cabourg joue sur l'humour. © Radio France - Louis Fontaine

À l'unanimité

Les plages sans poubelle, un phénomène qui commence à se répandre sur nos plages du Calvados. Sur la promenade Marcel Proust, touristes, locaux et commerçants approuvent (déjà) la démarche. Vous ne pouvez pas la rater en sortant de la plage. C'est une cabane en bois d'à peu près 1,20 m, pour jeter vos déchets recyclables et vos ordures ménagères : "C'est super bien, en plus esthétiquement, c'est pas mal. Ça rappelle un peu les petites cabines de plage et puis il y a une belle signalétique. Donc, on espère que ça va marcher".

Les Cabourgeais approuvent aussi. À l'image de Gérard et Claudine : "ça permet aux gens de bien les voir, car sur la plage, les poubelles sont souvent pleines, ça déborde à coup sûr, il n'y a plus d'excuse pour ne pas faire le tri".

Faciliter la tâche des agents

Pour Géry Picodot, Cabourg se devait d'agir avec une population estivale qui dépasse les 50 000 visiteurs l'été et ses agents municipaux : "On s'est aperçu qu'il n'y en a jamais suffisamment. On le fait aussi pour nos jeunes, qui font beaucoup d'allers-retours sur la plage, vous savez que l'on n'a pas le droit d'aller sur la plage avec des engins à roues, alors on a estimé que ce n'était plus supportable. Nous avons donc dix conteneurs, avec le recyclage et les ordures ménagères. L'été, on a des pics de fréquentation, notamment sur les gros week-ends où l'on monte à 80.000 visiteurs !"

Dans un communiqué, la Ville de Cabourg espère aussi que les commerçants vont relayer cette information afin d’étendre la portée du message au plus grand nombre. La municipalité fera un bilan à la fin de l'été, avant de déployer ces conteneurs sur l'ensemble du bord mer en 2024.