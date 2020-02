La ville de Cannes rejette les posidonies mortes en mer (et c'est bon pour la méditerranée)

C'est un problème que connaissent toutes les communes du littoral azuréen. L’échouage des posidonies sur les plages représente une contrainte extrêmement forte notamment pour les touristes. Elles polluent les plages et repousse parfois les quelques baigneurs. Pour lutter contre ce phénomène, la ville de Cannes organise des "clapages".

Réintroduction des posidonies mortes dans leur milieu naturel

La ville vient de terminer dix jours de clapage au large. La technique consiste à réintroduire les posidonies mortes dans leur milieu naturel. Même morts et échoués sur les plages, ces végétaux sont protégés car ils constituent un intérêt écologique important et s’avèrent très utiles au maintien de l’équilibre biologique maritime. Ainsi, après avoir laissé en l’état les banquettes de posidonies aussi longtemps que possible durant la saison hivernale sur les plages afin de lutter contre l’érosion du littoral, la ville de Cannes a procédé ces dix derniers jours à leur remise en mer.

Opération coûteuse mais bénéfique à l’environnement

L’opération a été effectuée au moyen d’une barge remorquée, préalablement chargée de posidonies au Port Canto. Au total, ce sont près de 4000 mètres cubes de posidonies qui ont été rejetées en mer. Pour un coût total de 208 740 €. Le largage des posidonies a été effectué au niveau d’une fosse sous-marine située à 4 milles nautiques au sud de l’île Saint Honorat, celle-ci a été suivie quotidiennement par une vedette du service Mer et Littoral de la Mairie de Cannes.