La ville de Cannes répond à l'association de protection des animaux "PAZ" sur sa gestion des pigeons

Sur notre antenne, ce dimanche 22 janvier, Amandine Savisens, membre de l'association de défense des animaux "PAZ", posait la question sur le devenir des pigeons capturés à Cannes. Face à cette interrogation, la mairie de Cannes a souhaité réagir : "nous ne capturons pas les pigeons et nous privilégions l’installation de pigeonniers afin de réguler la reproduction de ces volatiles par la stérilisation des œufs. Cela permet de déplacer et de fixer les colonies afin que les pigeons ne salissent plus les bâtiments et alentours et de contrôler la population", détaille la ville dans un communiqué.

Néanmoins, une « capture sans euthanasie » est une clause que la ville garde en anticipation d’une éventuelle épidémie ou si elle devait surveiller l’état sanitaire des volatiles.