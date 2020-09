La ville de Cavaillon et la communauté d'agglomération lancent le «flagrant déclic» contre les dépôts sauvages

Ces appareils se déclenchant automatiquement au moindre passage et positionnés sur des lieux qui sont habituellement pollués de dépôts de détritus et autres matériaux ils vont permettre d’avoir des preuves en image. Des photos avec voitures immatriculées qui permettront d'apporter des preuves probantes transmises ensuite au procureur de la République d’Avignon.

Les plaques d'immatriculation permettent de remonter aux fautifs

Du coup souligne Gérard Daudet, le maire de cavaillon et président de la communauté d’agglomération : ‘’Sur l’année on a plus de 300 tonnes de déchets provenant de dépôts sauvages. Le coup que j’ai fait estimer à la ville est à peu près de _500 000 euros_. A un moment donné c’est plus tolérable. Il faut qu’ils le comprennent qu’a un moment donné face à de telles incivilité il y a de la répression. Donc on a mis en place ces pièges à photo mobiles. C’est très pratique parce que là on a le contrevenant avec sa plaque d’immatriculation. Tout ce qui faut pour faire partir des procès-verbaux au procureur qui lui décidera en fonction du degré d’incivilité du montant de l’amende mais ça peut aller jusqu’à 1500 euros’’.

Et depuis deux semaines que ces pièges a photos mobiles sont dissimulés sur des points stratégiques habituellement sujets à de tels dépôts, neuf contrevenants ont été photographiés et leurs cas confiés au parquet d'Avignon.