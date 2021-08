La ville de Chalon-sur-Saône fait la guerre aux moustiques avec des aspirateurs un peu spéciaux

Après les intempéries du début d'été, les moustiques se multiplient en Côte-d'Or et Saône-et-Loire.

C'est une conséquence à plus long terme des fortes pluies qui se sont abattues sur la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire ces dernières semaines, ainsi que des crues de la Saône et de ses affluents. Avec le retour du soleil, la reproduction des moustiques s'accélère depuis le mois de juin, notamment dans les zones d'assèchement naturel. Pour tenter de faire face à ce phénomène, alors que l'an dernier ce sont les guêpes qui ont envahi la Bourgogne, la ville de Chalon-sur-Saône annonce avoir réalisé plusieurs interventions de démoustication. La municipalité va aussi mettre en place des "aspirateurs à moustiques" dans certains bâtiments publics.

Être attentif aux eaux stagnantes

Ces aspirateurs un peu spéciaux sont en fait des pièges posés dans des endroits infestés, qui diffusent une odeur similaire à celle dégagée par les êtes humains. Quand les moustiques se rapprochent de l'ouverture, ils sont aspirés dans un sac, où ils meurent déshydratés. Une société privée va aussi intervenir pour traiter les zones inondées, où se reproduisent ces insectes.

La mairie donne également des conseils aux habitants pour éviter leur prolifération : vider les soucoupes sous les pots de fleurs ainsi que les seaux, curer les gouttières, vérifier les regards d'évacuation pour faciliter l'écoulement des eaux, couvrir hermétiquement les récupérateurs et réserves d'eaux, mais aussi entretenir les piscines et bassins privatifs.