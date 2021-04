La ville de Colmar végétalise son centre-ville pour faire baisser la pollution

Depuis le début du printemps, la ville de Colmar poursuit son opération de végétalisation du centre-ville.

Cette fois, c'est la rue des Clés, une rue très commerçante qui a vu apparaître de nouvelles espèces d'arbres et de plantes.

Améliorer le cadre de vie, faire baisser la pollution

Plus d'une vingtaine de bacs métalliques sont désormais installés. A l'intérieur, on y retrouve des érables du japon, des lilas des Indes mais également de nombreuses autres espèces. L'objectif est d'apporter de la verdure dans cet endroit très passant et très commerçant.

"Ce sont des espèces plus résistantes, pour durer dans le temps et créer une belle harmonie, un cheminement dans le centre-ville. Plus il y a de verdure, plus on peut filtrer l'air ambiant et moins il y a de pollution," résume Christian Meistermann, l'adjoint au maire en charge des espaces verts. La mairie a remplacé ses bacs en plastique, par des bacs en corten, plus soucieux de l'environnement, ils sont plus résistants aussi dans le temps et fabriqués en Alsace. Elle a fait aussi le choix d'installer ces plantations dans des bacs plutôt que de planter : c'est mission impossible avec les canalisations . Le dispositif a reçu le feu vert de l'architecte des bâtiments de France.

Des plantations pour réduire la pollution © Radio France - Guillaume Chhum

D'autres aménagements végétaux sont également prévus prochainement : sur le boulevard Clemenceau, sur la place Jeanne-d’Arc, sur l’avenue de la République et le boulevard Leclerc.