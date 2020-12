La ville de Fleury-les-Aubrais plante sa première "micro-forêt"

"C'est un jour important pour Fleury-les-Aubrais", sourit Carole Canette, la maire (PS) de la commune, bèche à la main et bottes en caoutchouc aux pieds. Ce mardi matin, la ville a commencé à planter ce qui sera la première "micro-forêt" du Loiret, en face de la place Abbé-Pasty.

Un concept venu du Japon

Une micro-forêt, c'est un concept développé par le botaniste japonais Akira Miyawaki, et actuellement en vogue dans de nombreux pays pour le milieu urbain : une plantation dense, ici près de 3 000 arbres sur un petit périmètre de 1 300 mètres carrés, uniquement des espèces locales comme des cèdres, des frênes, des châtaigniers, des ifs, des poiriers sauvages, etc. En tout, 70 espèces ont été choisies pour ce premier projet.

A la différence d'une forêt, cet espace vert ne sera pas, à proprement parler, un lieu de promenade, mais bien un outil pour lutter contre le réchauffement climatique. "On est au-delà du symbole, insiste Carole Canette, car cette densité permet de créer de ilots de fraîcheur particulièrement bienvenus avec les canicules à répétition, de piéger le carbone, et d'accueillir de la biodiversité."

Carole Canette, lors de la plantation des premiers arbres de cette micro-forêt à Fleury © Radio France - François Guéroult

L'idée est bien sûr aussi de végétaliser la ville, et pour cette première réalisation, le lieu - en plein centre-ville - n'a pas été choisi par hasard. "On est à Fleury, sans doute la ville la plus bétonnée de la métropole, souligne Johann Fourmont, l'adjoint à la transition écologique (EELV), et on est ici en plein centre-ville, sur un site qui était certes à l'abandon mais sur lequel la précédente municipalité envisageait de construire un ou deux bâtiments dans le cadre de l'opération "Zac Cœur de ville". Donc, oui, c'est un geste fort."

D'autres micro-forêts en projet

Un geste qui coûte 31 000 euros et dont on verra les premiers résultats assez vite : une micro-forêt pousse 10 fois plus rapidement qu'une forêt classique, la maturité sera déjà atteinte d'ici 3 ans. D'autres micro-forêts, sur des périmètres plus petits (un espace correspondant à 6 places de parking peut suffire), seront déployées à d'autres endroits de la ville, tout au long du mandat.