La ville de Guéret fait la chasse aux déchets sauvages

Une nouvelle ère s'ouvre à Guéret : "Guéret ville propre". En 2022, d'avril à décembre, la mairie a engagé 109 plaintes contre les personnes qui ont laissé leurs déchets sur la voie publique. Des plaintes qui ont mis beaucoup de temps à être traitées, plusieurs mois, à cause du manque d'effectif du commissariat et du parquet, selon la mairie.

Alors changement de méthode cette année de la part de la municipalité. Depuis ce mardi 12 septembre, des enquêtes et des fouilles dans les sacs poubelle trouvés en pleine rue sont menées par trois agents assermentés et commissionnés par la maire de Guéret. Après ces investigations pour retrouver les délinquants, la municipalité leur envoie une convocation afin d'entendre leurs explications en mairie. Ensuite, les élus choisissent s'ils leurs envoient ou non une amende administrative de 135 euros par sac.

Fouilles des sacs poubelles et déchets sauvages avec les agents de la tranquillité publique de la ville de Guéret © Radio France - Fany Boucaud

"On fait sac par sac, on cherche des noms, des adresses"

Les trois agents ont déjà découvert des factures, des contrats, des plannings ou même des albums de photos de mariage. "On trouve de tout dans ces sacs", explique Yannick Baton Labandehore , chef du service de tranquillité publique de la ville de Guéret, "des choses qui nous permettent de remonter jusqu'aux personnes qui jettent leurs déchets dans la rue."

Une dizaine de contrevenants a déjà été identifiée depuis le début de semaine. Les premières convocations ont été envoyées ce mercredi. Les délinquants devront se présenter à la mairie dans une dizaine de jour.

Ce nouveau dispositif coûte 600 euros par semaine à la ville. Cela comprend le déplacement des agents vers les points de déchets sauvages, les fouilles, les amendes dressées mais aussi l'intervention du service de nettoyage de la ville.