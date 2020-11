La ville de l'Isle-sur-la-Sorgue alerte les passants devant ses grilles d'évacuation des eaux pluviales

Pour beaucoup jeter mégots ou papiers entre les fente de ses grilles est peut-être un geste anodin en pensant qu'il s'agit d'un conduit d'égout. Seulement ces grilles bien spécifiques contrairement aux plaques d'égout sont ajourées. Et ce n'est pas pour rien car ils permettent aux eaux de pluie de s'écouler des rues pour finir dans la Sorgue qui traverse la ville. C'est donc un message très clair sous la forme d'une inscription à la peinture blanche sur le sol devant les grilles d’évacuation des eaux pluviales qui est désormais tracé . Il est apposé depuis ce lundi sur la quarantaine de grilles pour l'instant du centre ville qui sont reliées à la Sorgue .

Faire prendre conscience que la rivière commence aussi sous les grilles de collecte des eaux pluviales

Denis Serre, premier adjoint à l’environnement, aux affaires générales, et à l’agriculture évoque même : "des masques que l'on retrouve dans la rivière en plus des mégots et autres détritus. C'est donc une campagne de sensibilisation que nous avons mis en place avec ce message simple : La Sorgue commence ici, ne rien jeter . Si on constate toutes les années que les gens jettent n'importe ou, c'est l'environnement en général mais on a pas forcément conscience que en fait ça termine à la rivière à un moment donné concernant le pluvial. A travers cette opération on espère faire changer les habitudes et les comportements. D'autant qu'ici les poubelles ne manquent pas"

C'est une première étape à Isle-sur-la-Sorgue, toutes les grilles d'évacuation pluviales de la commune pourraient à terme être ainsi marquées pour que l'avertissement aboutisse à une meilleure propreté visible de la rivière.

Un coup de peinture blanche sur le pochoir une fois qu'il est bien en place © Radio France - .

Attendre que ça sèche ... © Radio France - .

Et voilà le résulat ! © Radio France - .

L' équipe municipale présente pour le lancement de l'opération avec deux agents des services techniques ( à gauche Didier Serre, premier adjoint en charge notamment de l'environnement ) © Radio France - .