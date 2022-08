La ville de Lunel lance un plan de végétalisation de ses écoles

Entre cinq et dix degrés d'écart. Muni d'un thermomètre, un technicien des services Espaces Verts de la ville de Lunel relève la température au sol, à l'ombre, puis au soleil.

La période caniculaire des dernières semaines a fait surchauffer les cours de récréation de la commune. Soucieuse de ce problème, la mairie avait lancé en 2020 un appel à projets pour la végétalisation des sols de ses écoles maternelles et primaires. Aujourd'hui, le chantier est lancé. Treize écoles sont concernées, dont trois dès cet été.

L'objectif de ce projet nommé Métamorph'Ose est triple : réduire les îlots de chaleur, sensibiliser les enfants à la biodiversité et rendre perméables les sols lors des périodes de pluie.

Pour cela, des arbres d'ombrage vont être plantés. Des potagers ainsi que des parcours sensoriels vont être installés. Des bancs, des cabanes ou des hôtels à insectes seront également mis en place. Ce qui permettra d'expliquer aux enfants des phénomènes naturels comme la migration. Enfin, les sols seront perméabilisés afin de permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer et de rafraîchir les sols.

Le projet coûte deux millions d'euros, soit un quart des investissements annuels de la ville. Mais il est financé pour moitié par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, chargée de lutter contre la pollution et de protéger les milieux aquatiques.

Les parents d'élèves ainsi que les enseignants de chacun des treize établissements ont pu émettre des suggestions et proposer d'autres aménagements.

Ce projet a pour point de départ la question du réchauffement climatique. Un projet qui, pour le maire de Lunel, devenait indispensable.

"On voit venir, avec les années futures, des périodes caniculaires qui sont de plus en plus précoces. On a dépassé de loin le stade de la prise de conscience. Il faut être dans l'action" selon Pierre Soujol.

Les écoles maternelles Pont de Vesse, Arc-en-ciel et Jacques Brel seront les premières à bénéficier de ces aménagements, dès la rentrée prochaine. Les treize écoles seront toutes équipées d'ici la rentrée 2025.