La ville de Malaunay veut produire sa propre électricité pour consommer local et moins cher

Devant la mairie de Malaunay, en Seine-Maritime, une étrange fleur géante est déployée : ses pétales sont des tuiles photovoltaïques. De grandes plaques de verre, alimentées de boîtiers, qui permettent de produire de l'électricité grâce au soleil. Elles font partie des 1.700 mètres carrés d'installations photovoltaïques sur la commune. Et la mairie prévoit de déployer encore davantage ce système.

25.000 mètres carrés de panneaux et tuiles photovoltaïques

Ces premières installations, sur douze bâtiments, permettent à la mairie de couvrir 30% de sa facture d'électricité. Celle produite par les tuiles est gérée par les compteur Linky, qui permettent de l'utiliser sur le bâtiment, et d'acheminer le surplus vers d'autres établissements, dans un rayon de deux kilomètres.

Après cette expérimentation, la mairie veut aller plus loin et initie un nouveau projet, en mettant en place une communauté énergétique citoyenne. "On s'est demandé comment continuer l'aventure et développer davantage les énergies renouvelables" explique le maire, Guillaume Couutey.

Sur l'ensemble de la commune, 25.000 mètres carrés disponibles pour accueillir des tuiles ou des panneaux photovoltaïques ont été identifiés, notamment sur les terrains des deux grosses entreprises locales, Legrand Normandie et Nutriset. "On leur a présenté l'opportunité de développer du solaire, consommer leur propre production, et revendre le surplus, à la mairie ou aux habitants" précise le maire. Avec cette superficie, la mairie estime qu'il sera possible de produire 3 mégawatts ; à titre de comparaison, un mégawatt permet d'alimenter entre 400 et 900 foyers par an.

Devant la mairie de Malaunay, cette fleur en tuiles photovoltaïques permet de produire une partie de l'électricité alimentant les bâtiments publics. © Radio France - Marie Dorcet

Prix stabilisés pendant plusieurs années

Ce système, en plus d'être basé sur une énergie renouvelable, permettra aussi de faire des économies. "Le solaire, c'est gratuit" rappelle Guillaume Coutey. "Produire notre propre électricité grâce au soleil nous permettra d'avoir des prix stabilisés pendant 20 ou 30 ans". Une problématique de plus en plus prégnante au vu de la flambée des prix de l'énergie, depuis le début de la guerre en Ukraine.

Se lancer dans cette aventure aujourd'hui va permettre de gérer les économies de demain.

Selon les estimations basées sur l'ADEME, l'installation de ces centrales photovoltaïques, pour les trois quarts sur les toitures, devrait coûter environ 3,5 millions d'euros. La ville va aussi demander des aides à l'Etat.

Le bailleur social et des associations citoyennes ont été associé au projet, pour créer cette communauté énergétique citoyenne, qui permettra de gérer la revente et l'achat de cette électricité produite localement. Un cadastre solaire sera aussi établi, pour évaluer le potentiel solaire des toitures des habitants.

La mairie de Malaunay espère lancer l'appel à projet en 2024, et commencer les premières installations en 2025.