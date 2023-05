La Ville de Marseille expérimente 21 cendriers de rue en les installant sur le Cours Julien et La Plaine

Zigzaguer entre les déchets du Cours julien et de la Plaine, c'est une expérience que bon nombre de Marseillais et de touristes ont déjà faite. Il y a les bouteilles vides et les mégots de cigarette. Pour ce dernier problème, la Ville de Marseille a installé 21 cendriers de rue au Cours Julien et sur La Plaine, à la mi-avril. Ils sont bleus et sont situés à proximité des poubelles. La municipalité se donne jusqu'à la fin de l'année pour voir si l'expérience est concluante. Si c'est le cas, elle en installera de nouveaux dès l'an prochain.

"Cours Ju et la Plaine ? C'est trop, il y a énormément de mégots !

De l'avis des riverains et des commerçants de ces quartiers, il étant temps mais des doutes subsistent. Cet agent de la propreté à la Ville l'assure à notre micro : "Cours Julien et La Plaine ? C'est trop, il y a énormément de mégots !" "Même les quartiers nord, c'est pas sale comme ça", complète-t-il. À côté de lui, Atman reconnaît que même si le cendrier n'est qu'à quelques encablures du bar dans lequel il travaille, "ils ne vont pas y aller pour autant. Il faudrait faire un panneau lumineux au-dessus". "C'est vrai que c'est discret, mais c'est une bonne idée de le mettre ici car c'est clairement là que tous les gens boivent et fument le week-end", avoue ce tatoueur dont le salon se trouve en plein milieu du Cours Julien.

"Je jette par terre car il n'y a pas assez de cendriers partout"

Même si les commerçants et cet agent de la propreté assurent qu'ils ont vu des fumeurs aller éteindre leur cigarette sur ces nouveaux cendriers, il faut s'armer de patience pour un apercevoir un de ses yeux. "C'est la mentalité marseillaise ça !", tonne Jessica, qui nous interpelle. Les fumeurs qui jettent leur mégot par terre l'avouent d'ailleurs sans trop de pudeur. "On a pris l'habitude, je suis désolé pour la nature", "Je fume des roulés biodégradables donc ça va..." "Je jette par terre car il n'y a pas assez de cendriers partout", expliquent-ils. Rendez-vous à la fin de l'année pour voir si ces mêmes fumeurs ont pris le pli ou non.

