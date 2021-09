La ville de Marseille promet des bacs de tri dans tous ses parcs et jardins en 2022

Le maire de Marseille, Benoit Payan, prononcera ce vendredi le discours de clôture du congrès mondial de la nature inauguré par le président Macron. L'occasion pour la ville d'annoncer l’installation de bacs de tri des déchets dans tous les parcs et jardins à partir de 2022.

“Nous avons tous une responsabilité pour préserver notre planète et notre mer Méditerranée, affirme Benoit Payan dans un communiqué. Nous n’avons plus le temps d’attendre et nous devons agir tous ensemble, les villes, les États, les citoyens. Nous avons décidé d’équiper tous les parcs et jardins de la ville, dès l’année prochaine, de bacs de tri, pour que nous n’ayons plus des déchets qui traînent partout, pour qu’il n’y ait plus de bouteille en plastique à la mer. Aussi, dès l’année prochaine, nous allons commencer dans toutes les écoles, un grand travail de pédagogie sur les écosystèmes marins et côtiers auprès des petites Marseillaises et des petits Marseillais. Nous allons leur montrer et leur expliquer, comment on prend soin de la nature, de son quartier, de sa ville, de sa planète. C’est cela le sens de l’histoire.”

