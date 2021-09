La ville de Mayenne propose aux habitants de verdir leur commune

La Ville de Mayenne veut se verdir et elle propose aux habitants qui ont la main verte de l'aider. Avec le projet "Votre jardin, c'est Mayenne", lancé en juillet 2021, vous pouvez demander un permis de végétaliser auprès de la mairie afin de planter des fleurs, des arbustes devant chez vous au niveau des pieds de mur, pieds d'habitation ou des pieds d'arbre.

"Quasiment toutes les plantes sont autorisées, explique Mickaël Besnier, le responsable des espaces verts de la Ville de Mayenne. On peut ainsi partir sur des plantes vivaces, condimentaires ou des grimpantes. Mais on évite les plantes allergènes, piquantes ou urticantes."

Se réapproprier l'espace public

Une fois la demande de permis effectuée et validée, la Ville aménagera un espace sur le trottoir pour que vous puissiez y faire pousser les plantes de votre choix. Ensuite, elles sont à votre charge et vous devez les entretenir vous-même. "Plutôt que d'avoir des herbes spontanées qui ne sont pas à leur goût, l'idée c'est que les habitants puissent choisir les plantes qu'ils veulent voir et ainsi se réapproprier l'espace public", poursuit Mickaël Besnier.

Cette initiative permet aussi d'apporter plus de verdure dans la commune, de la déminéraliser et donc espérer favoriser la biodiversité. "C'est une façon d'améliorer le cadre de vie", pour le responsable des espaces verts. "Cela favorise aussi le vivre-ensemble. Ca permet les échanges entre habitants et tout un lien social. Et cela sensibilise aussi aux problématiques liées au réchauffement climatique, sur la gestion de l'eau, les espaces verts en ville."

La demande peut être faite sur le site internet de la ville ou directement à la mairie.