La ville de Metz accueille trois vaches Highlands, spécialistes de l'éco-pâturage

La ville de Metz accueille trois nouvelles recrues en charge d'entretenir les espaces verts : des vaches Highlands louées par un éléveur de Merten dans le cadre d'une convention d'éco-pâturage. Les bovins se sont installés samedi dans leur nouvel enclos en bord de la Moselle, près du plan d'eau de la ville.

Ces artisans du paysage d'un genre nouveau seront trois pour accomplir leur mission : Lulu, le mâle, avec les cornes les plus grandes, Easy, la femelle leader du trio, plus costaud, et Louisette, avec la robe blonde, brune et noire.

Lulu, Louisette et Easy découvrent leur nouvel enclos © Radio France - Natacha Kadur

Ces vaches d'origine écossaise ont notamment été choisies pour leur rusticité, et devraient bien s'adapter au climat lorrain : « Elles ont un poil vraiment étanche. Quand il pleut on peut passer la main en dessous et le poil sera sec. Comme elles ont le poil très épais, elles supportent aussi mal la chaleur » , explique Arnaud Friederich, leur propriétaire.

De bonnes débrousailleuses

Les vaches Highlands sont réputées pour être « de très bonnes débroussailleuses » selon leur éleveur : « Vous les mettez dans un champ avec des ronciers ou des arbustes, elles vont tout manger, et même les orties ou ce que l'on considère comme des mauvaises herbes » complète-t-il.

Elles sont par ailleurs peu communicantes : peu de risques de les entendre meugler à des centaines de mètres alentours. Leur corpulence et leur allure les préserve aussi des comportements de personnes malveillantes.

L'éco-paturage est une pratique de plus en plus répandue en ville, qui permet aussi de « réintroduire un peu de sauvage en milieu urbain », détaille François Grosdidier, le maire de Metz.

Un spectacle vivant au coeur de la ville

Easy, Lulu et Louisette sont visibles dans un parc situé le long de la Moselle, tout au fond du plan d'eau de Metz, après être passé à pied sous le pont de l'autoroute en direction de Longéville-lès-Metz.

Une astuce, pour faire connaissance : tenez votre chien en laisse devant les clôtures éléctrifiées de l'enclos, et évitez les gestes brusques ou les cris qui peuvent stresser les animaux. Régalez-vous ensuite de leur spectacle.