La ville de Monteux plante de grands arbres dans son centre ancien

Monteux, France

A Monteux ou à L’Isle-sur-la-Sorgue de nouveaux arbres sont plantés ces jours-ci ou dans les prochaines semaines. A L’Isle-sur-la-Sorgue la municipalité a reçu du département une attribution de végétaux d’un montant de 13 200 € possible tous les trois ans à travers l’opération « 20 000 arbres en Vaucluse ». Aussi jusqu’à la fin de l’année prochaine 1 200 arbustes et plantes vivaces ainsi que 90 arbres seront ici plantés.

Le tilleul, un arbre plus spécialement adapté au milieu urbain

A Monteux ce mercredi, ce sont trois grands tilleuls dont un de douze mètres de haut qui ont été plantés sur deux places du centre ancien : la place Alphonse Reynaud et la place de la République pour le très grand tilleul. Deux places qui viennent d'être entièrement réhabilitées lors de la revitalisation du centre ancien. Le choix du tilleul : une bonne adaptation au milieu urbain et surtout un développement racinaire restreint qui ne détériore pas les réseaux souterrains. Prochainement une quinzaine d’arbre seront plantés cette fois le long de l’avenue Foch. Une implantation réfléchie en fonction de l’espace disponible. Coté commerces et terrasses des arbres avec de l’ombrage conséquent mais en face des essences plus longilignes pour ne pas mordre sur les façades.