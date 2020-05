La ville de Montpellier rouvre progressivement ses parcs et jardins, à commencer par le parc Méric

La ville de Montpellier rouvre progressivement ses 31 parcs et jardin à compter de ce jeudi 21 mai. Le premier à rouvrir est le parc Méric, un des plus grands de la ville.

Face à la gravité de l'épidémie du Covid-19 et pour limiter la propagation du virus, la Ville de Montpellier avait interdit l'accès au public de ses parcs, squares et jardins dès le début du confinement. Depuis le 11 mai, les espaces verts qui ne fermaient pas physiquement, comme le parc Charpak ou celui de la Grande Lironde, sont à nouveau ouverts au public. À partir du jeudi 21 mai, la Ville de Montpellier s'apprête à franchir une nouvelle étape dans la sortie progressive du confinement : celle de la réouverture des parcs et jardins.

Ce décalage a permis aux équipes de jardiniers de traiter en priorité les espaces verts à l'intérieur des écoles, ceux donnant accès aux écoles, crèches, Maisons Pour Tous et jardins partagés, et ceux qui ne pouvaient pas être fermés physiquement et étaient accessibles en permanence au public.

Le parc Méric rouvert pour le week-end de l'Ascension

À l'occasion du week-end de l'Ascension, la Ville de Montpellier rouvrira, dès le jeudi 21 mai, le parc Méric. Il est parmi les plus attendus du public et fait partie des plus grands parcs de la commune avec le parc Montcalm, l’espace naturel du lac des Garrigues, le bois de Montmaur, le Domaine de Grammont, l’Agriparc du Mas Nouguier et le parc Malbosc.

La réouverture des 30 autres parcs et jardins s'échelonnera entre le 21 et le 25 mai. Au total, la Ville de Montpellier gère 185 parcs, squares et jardins et offre aux Montpelliérains une surface d’espace vert d’environ 520 hectares.