La ville de Nice se dote d'arbres fruitiers

Nice prépare l'avenir, et l'avenir est local, et ce, aussi pour se nourrir. Ça commence avec la plantation d'un citronnier.

À l'origine un plan pour verdir Nice "1 Arbre, 1 Habitant". Pour atteindre cet objectif, il faut planter plus de 280 000 arbres sur le territoire, et la ville souhaite atteindre ce quota d'ici à la fin de l'année 2025. Et quitte à planter des arbres autant planter des arbres qui vont nourrir les Niçois. Le premier arbre planté ce matin était donc un citronnier sur la colline du Château au coeur de ce qui va devenir un jardin nourricier.

C'est un citronnier qui a été planté ce matin par le restaurateur Niçois SAJ et les adjoints à la mairie de Nice Richard Chemla et Catherine Moreau - Ville de Nice - Pascal Segrette

Cette action fait partie aussi du plan d'agriculture urbaine lancée par la municipalité de Nice. Dans la plaine de Var mais aussi dans le reste de Nice, la ville compte produire de la nourriture en circuit local. Aujourd'hui le mécène était le restaurateur du Vieux-Nice SAJ, spécialisé dans la cuisine méditerranéenne.