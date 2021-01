La ville de Nice veut agrandir l'aéroport, les écologistes dénoncent un projet "climaticide"

Et si l'aéroport Nice-Côte d'Azur allait accueillir 50 % de vols supplémentaires d'ici à l'année 2030 ? C'est en tout cas ce que dénoncent les élus écologistes de l'opposition niçoise, ainsi que de nombreux militants de plusieurs organisations de protection de l'environnement sur la Côte d'azur.

"Il s'agit d’agrandir pour mieux accueillir nos passagers" Anthony Borré, premier adjoint à la ville de Nice

Ce vendredi, lors du conseil municipal de Nice, le premier adjoint à la ville a confirmé que la municipalité était favorable à l'agrandissement du terminal 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur : "Il ne s'agit pas de l'extension de l'aéroport tout entier, il s'agit de l'extension d'un seul bâtiment. Il s'agit de mieux accueillir nos passagers. La crise sanitaire a renforcé le besoin d'agrandir le terminal, car les passagers y sont entassés et ne peuvent pas respecter la distanciation."

"Il faut que les élus arrêtent de tromper les Niçois !" Thierry Bitouzé, membre du collectif citoyen des Alpes-Maritimes

"Dans ce dossier de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, il est écrit noir sur blanc que l'extension du terminal va apporter 50 % de vols supplémentaires !", s'insurge Thierry Bitouzé, membre du collectif citoyen des Alpes-Maritimes. Selon le militant, le nombre de passagers chaque année passerait de 14 millions à 21 millions d'ici à l'année 2030. "Cela représente plus de 20 000 en plus chaque année au dessus de la ville de Nice ! Aujourd'hui, Christian Estrosi ne peut pas dire qu'il est écologiste et porter ce projet climaticide !"