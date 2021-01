La ville de Nîmes prend trois engagements pour la biodiversité

Emmanuel Macron a ouvert ce lundi un "One Planet Summit" consacré à la biodiversité, dans l'idée de relancer des négociations visant à une meilleure protection de la nature, mises à l'arrêt par l'épidémie de Covid-19. "L'avenir, et celui de notre planète, dépend de ce que nous faisons ici et maintenant", a insisté le président de la République depuis l'Elysée. Le sommet porte sur quatre sujets : protection des écosystèmes terrestres et marins ; promotion de l'agro-écologie ; mobilisation des financements ; lien entre déforestation, préservation des espèces et santé humaine. Une trentaine de personnalités doivent intervenir. À Nîmes, la ville explique ce lundi qu'elle intègre le dispositif "Territoire engagé pour la nature".

Développé par l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie, ce dispositif accompagne l’action de la Ville pour "maintenir et restaurer ses espaces verts, intégrer la biodiversité dans l’aménagement de son territoire", ou encore "établir des partenariats œuvrant pour la continuité écologique" (communiqué).

La ville s’engage à mener à terme trois actions d’ici 2023 :