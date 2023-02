La ville de Paris va installer des panneaux solaires sur les toits de ses bâtiments publics

"C'est le top départ de la solarisation des bâtiments publics", lance Dan Lert, adjoint (EELV) à la mairie de Paris en charge du plan Climat, de la transition écologique et de l’énergie, pour présenter le programme "Energieculteurs". Dans son sillage, 15 centrales solaires vont être installées sur les toits des bâtiments publics de la Ville "courant 2023 et 2024". Le projet doit permettre d'atteindre l'objectif de neutralité carbone et le développement des énergies renouvelables dans la capitale en 2050.

Ces panneaux solaires seront placés sur les toits de 15 bâtiments, écoles, collèges et gymnases, dans plusieurs arrondissements de Paris. Pour les implanter, il faut impérativement une surface plane, sécurisée et facile d'accès. 6.000 m² de panneaux solaires supplémentaires vont être installés, à l'heure actuelle, on en dénombre 76.000 m².

Une première étape

"On cultive de l'énergie sur nos toits qui est consommée par les bâtiments qui sont situés en dessous. C'est évidemment une réduction des factures d'énergie qui sont payées par la collectivité publique et ça nous permet d'accélérer les renouvelables et donc de sortir d'une certaine manière de la dépendance aux énergies fossiles dont on a vu dans la période actuelle à quel point elles pesaient à la fois sur les charges des collectivités et en terme d'impact climat. On a besoin de produire localement de l'énergie solaire à Paris", précise Dan Lert.

Mais il ne s'agit là que d'une première étape. Puisque "la saison deux d'Energieculteurs" sera lancée en 2024. La Ville incitera alors le secteur privé à installer des centrales solaires sur leurs toits. Quant à la question de l'ensoleillement de Paris, une étude de l'Apur (Atelier parisien d'urbanisme) indique que la capitale à un "potentiel d'énergie solaire très important" avec environ 1.500 gigawattheures produits par an et 35.000 bâtiments recensés comme "bien orientés".

Localisations des nouveaux panneaux solaires