La ville de Pessac présente un plan de sobriété énergétique "de bon sens"

Comme d'autres communes avant elle, la ville de Pessac a présenté son plan de sobriété énergétique ce lundi. Des efforts pour pouvoir atteindre une économie de 15% sur la facture d'énergies de la commune. Selon ses prévisions, le montant de deux millions d'euros de 2021 pourrait être multiplié par quatre en 2023 si rien n'est fait. Le maire, Franck Raynal, a donc présenté des mesures qui seront mises en place rapidement, et d'autres qui s'étaleront sur le long terme.

Les premières mesures sont entre autres, l'optimisation de la programmation des appareils de chauffage : la climatisation ne se déclenchera qu'à partir de 26 degrés, le chauffage sera limité à 19° dans les salles de classe des maternelles et élémentaires, 14° pour les gymnases. Et la période de chauffage sera fixe désormais : du 1er novembre au 1er avril. L'éclairage public sera aussi adapté. Si la ville éteignait déjà les lumières de 1h du matin à 5h, cette période sera étendue de minuit à 6h du matin désormais, soit une économie de 104.000 euros par an selon la commune.

Améliorer la performance énergétique de la ville sur le long terme

Mais le plan de Pessac ne s'inscrit pas uniquement sur le temps court. Franck Raynal veut aussi changer toutes les ampoules des lampadaires en LED d'ici 2025 pour moins consommer. Il reste 80% du parc à changer. Des bâtiments énergivores seront aussi rénovés, sept écoles sont ciblées en priorité par exemple. Il faudra aussi végétaliser davantage la commune pour le maire, afin de créer davantage d'îlots de fraîcheur pour faire baisser la température lors de canicules par exemple.

Le maire a également présenté un plan en ce qui concerne l'énergie renouvelable, pour essayer de se passer d'énergies fossiles. Avec par exemple, le projet en cours de la centrale photovoltaïque du Bourgailh, une ancienne décharge où seront installés des panneaux solaires. Ils produiront l'équivalent de la consommation d'électricité de 10% des Pessacais.

L'opposition municipale, par l'intermédiaire du socialiste Sébastien Saint-Pasteur estime qu'"on ne pouvait pas prévoir cette crise de l'énergie" et que ce plan n'est pas "révolutionnaire, il faudra aller au-delà de la communication et voir les conséquences de ces mesures sur la facture et sur le volet réduction des gaz à effet de serre qui ne doit pas être mis au deuxième plan parce que la facture explose".