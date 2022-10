La ville de Pornic plongée dans la nuit noire (ou presque)

C'est pas Versailles ici ! A Pornic, depuis samedi 15 octobre, les lampadaires sont quasiment tous éteints la nuit. La municipalité a décidé de couper l'éclairage public de 23 heures à 6 heures du matin. Seules exceptions : les abords du vieux port et des quais - "pour que les piétons ne tombent pas à l'eau", précise le maire de Pornic, Jean-Michel Brard - ainsi que les principaux parkings publics et quelques ronds-points stratégiques. En centre-ville, la coupure se fera à partir de minuit seulement rue des Sables, rue de la Marine et sur le cheminement jusqu'au parking de Verdun. Et enfin, devant le casino, rue Loukianoff, l'éclairage se fera selon les horaires d'ouverture de l'établissement.

Cette décision a été prise pour répondre à un double souci : l'environnement et les coûts de l'énergie. Sans cette mesure, la facture s'annonçait exorbitante, explique Jean-Michel Brard : "Continuer à éclairer la ville toute la nuit nous amènerait à 300.000 euros de plus de dépenses. On passerait de 200-250 à 500-550.000 euros! Nous avons commencé en septembre à éteindre nos édifices culturels comme le château ou les églises. Nous entrons donc dans une deuxième phase, qui s'inscrit dans une recherche de sobriété énergétique et de gestion de nos collectivités avec des ressources qui sont moindres aujourd'hui." La Ville de Pornic traque la moindre économie à faire en matière d'énergie : "Nous avons baissé d'un degré notre piscine et sur les bâtiments. Il n'y a plus une seule collectivité aujourd'hui qui ne regarde pas à quelle température elle va chauffer ses bâtiments et sur quelle période."

Je pense qu'on améliore notre sécurité en éteignant l'éclairage - Jean-Michel Brard, maire de Pornic

Pornic est dorénavant plongée à 95% dans le noir la nuit mais le maire veut rassurer ses administrés : "L'ensemble de la vidéoprotection est équipée pour fonctionner sans éclairage public. Ensuite, la question à se poser est : est-ce qu'on facilite ou non le travail des cambrioleurs? Le retour d'expérience montre qu'éteindre la lumière la nuit ne change rien au niveau sécurité et à Pornic la majorité des cambriolages se font de jour. Par contre, ça va résoudre le problème de la petite délinquance de nuit comme les détériorations. Je pense qu'on améliore notre sécurité en éteignant l'éclairage plutôt qu'en le renforçant."

Pornic n'est pas la seule commune à éteindre ses lampadaires la nuit. C'est le cas aussi à Vallet, Derval, Machecoul Saint-Même en Loire-Atlantique et Saint-Hilaire de Riez en Vendée.