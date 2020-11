Vosges : la ville de Remiremont interdit au public deux zones forestières

Les sécheresses répétées depuis 2010, fragilisent des arbres déjà gravement atteints par les scolytes. Conséquence, les promenades ou les activités sportives en forêt peuvent se révéler dangereuses, à cause des chutes de branches ou d'arbres surtout après un épisode venteux.

Dans la forêt communale de Remiremont, deux zones ont été identifiées par la ville et l'ONF et vont faire l'objet de travaux de sécurisation et d'abattage qui vont durer plusieurs mois. En conséquence le conseil municipal a pris un arrêté qui interdit l'accès de ces secteurs boisés jusqu'au 31 mars 2021. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, les mesures d'interdiction seront cependant allégées, permettant une réouverture graduelle de certaines parcelles.

Sont concernés par cette interdiction : les parcours de santé, les parcours botaniques, les courses d'orientation ou de VTT, mais aussi les randonnées sur sentiers balisés ou non. Le chemin carrossable menant au fort du Parmont n'est pas concerné par cette interdiction.

