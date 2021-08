La ville de Saint-Jory recycle les masques usagés en matériel scolaire

Pour en finir avec les masques chirurgicaux usagés qui jonchent les trottoirs de la ville, la municipalité de Saint-Jory (Haute-Garonne) a eu l'idée de les collecter pour les transformer en matériel scolaire qui sera distribué à la rentrée prochaine aux CM1-CM2 de la ville. Pour ce faire, des points de collectes ont été installés depuis dix semaines dans les différents établissements scolaires mais aussi dans certains commerces partenaires de la ville, (boucherie, pharmacie, supermarchés...) ainsi qu'à la mairie.

Instaurer un cercle vertueux

Le succès de l'opération repose en partie sur la capacité des enfants à sensibiliser leurs parents explique Thierry Fourcassier, maire de Saint-Jory : " Le masque était obligatoire dans les écoles et devait être changé régulièrement. Le fait de faire contribuer les enfants à la collecte pouvait ensuite entraîner leurs parents, car souvent les enfants sont plus sensibles à l'environnement et à l'écologie que leurs parents." L'objectif était également d'instaurer un cercle vertueux : " on utilise le masque, on le récupère, on le recycle et on le restitue aux enfants sous forme de matériel scolaire" développe Thierry Fourcassier. La mairie a déjà reçu 280 kits.

Une initiative qui fonctionne

L'initiative a vite plu aux habitants de Saint-Jaury. " Mettre les masques au même endroit, et le recycler pour en faire du matériel pédagogique c'est très bien " opine Hervé. Même son de cloche pour Keziah, mère de famille : " C'est sûr que pour les parents de Saint-Jory, cela fera des économies " souligne-t-elle.

Pharmacienne, Elizabeth elle aussi constate l'engouement pour la collecte de masques : " En moyenne, je reçois 200 personne par jour. Environ les trois-quarts donnent des masques ... certains viennent même uniquement pour cela ! " s'exclame-t-elle.

De nouveaux projets pour la mairie

Si 20 000 masques ont été récupérés dans les collecteurs en carton, la mairie souhaite également se pencher sur une autre source de pollution : les mégots. " C'est le prochain projet, confirme le maire de Saint-Jory Thierry Fourcassier. Nous souhaitons collecter les mégots pour les recycler et en faire des cendriers de poche, puis les distribuer aux fumeurs de la ville. " L'opération de recyclage des masques en règles, équerres et rapporteurs a coûté 4 300€ à la mairie de Saint-Jory.