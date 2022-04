La ville de Strasbourg veut "améliorer les conditions de vie" des chats errants

La ville de Strasbourg veut mieux réguler les populations de chats errants. Ils seraient des milliers voire des dizaines de milliers dans les rues de la ville. "Des animaux en souffrance" estime la mairie. Alors avec quatre associations partenaires, elle lance un protocole pour les capturer, et les stériliser : le dispositif "chats libres".

Le problème c'est que ces chats errants sont souvent à l'origine de nuisances. Ils se reproduisent très très vite et sont de redoutables prédateurs avec jusqu'à 100 proies tuées par an, surtout des oiseaux. La mairie a donc mis en place un plan d'action.

"On capture les chats. On les emmène chez les vétérinaire qui les stérilise et les identifie. A partir de là, nous avons décidé de déroger au règlement. Le règlement, c'est de les relâcher sur site le soir même. Moi je considère que c'est de la maltraitance. Donc les associations vont chez le vétérinaire les récupérer, et qui les gardent au chaud" explique Marie-Françoise Hamard, conseillère municipale déléguée aux animaux.

Présentation d'un "chatipi", une cabane pour chat errant à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Ce sont donc les associations partenaires qui gèrent (sur leurs fonds propres, donc souvent grâce aux dons dont elles vivent) la stérilisation. Ensuite, le but est donc d'éviter de remettre tous les chats dans la rue.

Bien-être animal

"L'an dernier par exemple on a pris en charge 300 chats en famille d'accueil, fait adopter 350 chats et 150 ont été stérilisés et relâchés" explique Corinne Weissenburger, présidente de l'association Cat'Mondoux.

Après capture et stérilisation, la ville veut aussi faire adopter le maximum de chats pour réduire progressivement la population d'animaux errants. "Les premières captures, c'est 50/50. On en a relâché la moitié, et on va en placer la moitié en famille d'accueil" dit Marie-Françoise Hamard.

Un autre chat errant capturé à Strasbourg - Catmondoux

Ceux qui retrouvent quand même la rue auront droit à des mini cabanes pour chats, des "chatipi", dont le modèle a été conçu dans les ateliers de la ville, et qui seront progressivement déposées aux quatre coins de Strasbourg. Question de bien-être animal estime Marie-Françoise Hamard.

"Le premier objectif, c'est de diminuer la misère de ces chats qui sont ou bien des chats abandonnés qui ont connu une vie de famille, ou bien des chats qui sont les descendants de chats abandonnés, qui sont nés dans la rue, mais qui je pense apprécient d'avoir un peu plus de conditions de confort pas pour vivre, mais pour survivre" poursuit l'élue.

La ville va aussi créer des cartes officielles de "nourrisseur" de chats errants pour les membres des associations partenaires pour éviter les conflits de voisinage.