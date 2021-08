La ville de Tours est obligée de couper 16 arbres malades sur l'avenue Maginot

A Tours Nord, la ville doit couper environ 10% des arbres de l'avenue Maginot. Il s'agit précisément de 16 ormes fragilisés par un champignon, le ganoderme. Des arbres qu'il faut donc abattre par sécurité. Une opération qui se déroule tout ce mois d'août.

De toute façon, ces arbres vont tomber à un moment ou à un autre et on préfère que ce ne soit pas sur un véhicule et encore moins sur quelqu'un", Jacques Boutaud, responsable du patrimoine arboré de la ville de Tours

"Ça fait quelques années qu'on avait repéré des problèmes sur ces arbres-là", explique Jacques Boutaud, le responsable du patrimoine arboré de la ville de Tours. "Depuis 2016, il y en a quatre qui sont tombés, parfois avec des véhicules endommagés. On a donc mené des contrôles. Et il s'avère qu'un certain nombre de ces arbres présentent des pourritures. C'est un champignon, le ganoderme qui se développe sur les racines, les décompose et qui fait chuter ces arbres. On les enlève donc par anticipation parce que de toute façon, ils vont tomber à un moment ou à un autre et on préfère que ce soit pas sur un véhicule et encore moins sur quelqu'un."

Reste à savoir comment le champignon a-t-il pu les affecter. Deux hypothèses. Soit au moment de leur plantation dans la pépinière. Soit lors de travaux de voierie qui aurait abîmer leurs racines.

Ces 16 arbres seront bien évidemment remplacés. Mais pas avant l'année prochaine. Et ils pourraient y en avoir d'autres à couper. Toujours sur cette même avenue Maginot. La ville de Tours attend les résultats de nouvelles expertises sur une cinquantaine d'arbres qui présentent eux aussi quelques légers symptômes montrant des points de faiblesse.