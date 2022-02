La ville du Mans retient 42 projets dans le budget participatif

Il y a eu 9425 votes pour cette troisième édition du budget participatif de la ville du Mans. 42 projets viennent d'être retenus sur 419 propositions. Cette année, les habitants étaient invités à choisir parmi de nombreux projets sur la végétalisation. La ville va consacrer 1 million 631.000 euros à ces futurs aménagements.

42 projets pour un investissement d'un million 631.000 euros

La ville du Mans a présenté ce jeudi les 42 projets retenus dans le cadre du budget participatif. Parmi eux, dans le centre-ville, il y aura de nouveaux bancs dans les allées du parc derrière les Quinconces, un aménagement du tunnel et des bac à fleurs devant la gare côté Nord.

De nouveaux bancs seront installés dans le parc autour du parking des Quinconces au Mans - @googlemaps (capture d'écran)

Des tables de pique-nique et de jeux seront installés au parc Monod, des toilettes publiques à l'île aux sports et un petit parcours santé spécialement adapté pour les séniors sur la promenade Newton. Des fresques sur plusieurs ponts et dans des parcs seront réalisés. Et plus original, des arbres à balançoire qui pourront fournir de l'énergie avec des panneaux solaires. 9425 personnes ont voté pour l'une des 419 propositions. Le budget consacré est d'1million 631.000 pour des réalisations qui auront lieur dans les deux prochaines années.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets en photos sur jeparticipelemans

Sur les précédentes éditions, on retiendra notamment la mise en place de ruches au jardin des plantes, les lettres "Of course Le Mans" à la gare, et la fresque très colorée de l'ancienne usine des tabacs.