La ville du Mans va commander six camions poubelles à hydrogène

Cette après-midi les maires du Mans, d'Angers et de Dijon étaient rassemblés à la station d'hydrogène du Mans pour dévoiler une commande commune de 30 camions poubelles à hydrogène. Un groupement de commandes qui va permettre de faire baisser les prix de ces engins estimés entre 550 000 et 850 000 euros, là où un camion poubelle classique coûte en moyenne 350 000 euros. Loin d'avoir fait la plus grosse commande (20 camions poubelles pour Dijon), la ville du Mans compte se doter de six camions poubelles à hydrogène pour les deux prochaines années. Une action coûteuse, mais qui contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, puisque la fabrication d'hydrogène n'émet que de l'oxygène et son utilisation ne rejette que de l'eau. Le maire du Mans Stéphane Le Foll espère donc que cet appel d'offre va se montrer concluant :

C'est une première en France que trois grandes agglomérations de gauche et de droite s'unifient autour d'un même projet écologique. Aujourd'hui le réchauffement climatique n'a plus de parti politique et il faut savoir trouver des solutions rapidement. On espère que cette unification va permettre de faire baisser les prix des camions, mais surtout inciter un constructeur français à développer ce marché de l'hydrogène qui est une vraie source d'avenir.

Pour l'instant seul deux constructeurs européens sont en mesure de répondre à l'appel d'offre. Les trois maires espèrent que d'autres villes se grefferont à cette commande dans les prochains mois pour rentabiliser au maximum l'achat groupé.