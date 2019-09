La Ville et la Région Sud mobilisées face à la pollution dans le port de Nice

La Région Sud présente jeudi 4 septembre son plan "Escales Zéro Fumée" pour limiter la pollution de l'air des bateaux de croisières et des ferries dans les ports de Nice, Marseille et Toulon. La Région attire chaque année deux millions et demi de croisiéristes.