La voie verte fermée pour dix jours à Périgueux à cause de la montée des eaux sur l'Isle

Les pluies de ces derniers jours font monter le niveau des cours d'eau en Dordogne et le niveau élevé de l'Isle a poussé le Grand Périgueux à fermer l'accès à la voie verte, de Chancelade et Marsac à l'ouest à Périgueux et Trélissac à l'ouest. Elle sera inaccessible jusqu'au vendredi 7 janvier, "le temps que le niveau de l’Isle baisse et que les services techniques interviennent", indique la mairie.