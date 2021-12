La voiture de demain imaginée aujourd'hui à Angoulême

C'est un nouveau type de véhicule, qui vient d'être lancé officiellement à Angoulême. "D'Clic" n'est ni un vélo à assistance électrique, ni une petite voiture urbaine, mais un peu des deux. Mis au point par la start-up angoumoisine "Midipile Mobility", les prototypes font actuellement des essais sur un circuit fermé, avant de passer aux Béta-Test courant 2022, et une production plus industrielle à l'horizon 2023. "D'Clic" est un véhicule basse consommation énergétique pour réduire l'impact carbone en ville.

Benoît Trouvé au "volant" de "D'Clic" © Radio France - Pierre MARSAT

Au départ, il y a un pédalier comme sur un simple vélo, une génératrice à pédales, à assistance énergétique grâce à des panneaux solaires posés sur le toit et le capot, et des batteries fixes ou mobiles. On est un peu couché pour pédaler, c'est plus ergonomique, et derrière la cabine de pilotage on peut installer une remorque pour transporter des végétaux, une planche de surf, des outils de jardinage, des poubelles, jusqu'à 250 kilos de charge utile. Les roues motrices sont protégées par des enjoliveurs en résine à base de résidus de l'agriculture (fibre de chanvre). Les portes et les vitres, agro-sourcées elles aussi, sont rectangulaires et plates pour permettre une meilleure pénétration dans l'air. La vitesse est limitée à 40 kilomètres / heure. On pourra louer D'Clic pour une course ou pour la journée.