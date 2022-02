La ZFE à Toulouse le 1er mars, les questions des auditeurs

Cette fois, c'est la bonne. Prévue en septembre dernier, la zone à faibles émissions avait été repoussée faute de décret ministériel. Paru cette semaine, il incite les métropoles à interdire progressivement les véhicules les plus polluants d'ici 2024. La ZFE à Toulouse entre en vigueur le 1er mars.

Sur ce sujet, il va falloir faire preuve de pédagogie. Expliquer aux Toulousains et à tous ceux qui viennent régulièrement à Toulouse ce qu'est cette ZFE, quel est son calendrier, ce que l'on risque si on roule avec un véhicule trop polluant, qu'est-ce qu'on considère comme un véhicule trop polluant. Explications, avec l'élu de Toulouse Métropole en charge du dossier, François Chollet.

François Chollet rappelle que seuls les véhicules classés avec une vignette 1 et 2 ne seront jamais concernés. Les camions et fourgonnettes seront soumis à ces obligations cette année, avant les particuliers dès l'année prochaine, titulaires d'une vignette 4 et 5.

Changer de voiture en profitant d'une prime, cela peut consister à acheter une voiture diesel plus récente, tout simplement.

En 2024 lorsque la mesure sera pleine, 7% du parc automobile soit 45.000 véhicules sont concernés, très peu de deux-roues. Il existe des dispositifs d'aides cumulables pour aider les particuliers à changer de voitures : de la Métropole, de la Région, de l'Etat pour acheter un véhicule électrique ou prendre une voiture moins polluante comme une Essence ou un Diesel plus récent.

Les premiers contrôles démarreront via des caméras en 2023. D'ici là, la police municipale et la police nationale procèderont à des contrôles aléatoires. L'amende sera de 68 euros.

Les auditeurs ont déjà des questions

Christophe, gérant d'une entreprise de maçonnerie, possède plusieurs camions-bennes de 3,5 tonnes. Il se demande comment faire, puisqu'il n'existe pas de véhicules de ce genre "écolos". François Chollet confirme que cela fait partie des dérogations.

Loïc de Colomiers a appelé le standard pour parler des voitures de collection autres que celles qui datent des années 1960-70, elles entre 20 et 30 ans, comme des Peugeot 205 GTI. "Une dérogation est accordée pour trois ans concernant les véhicules de collection", répond François Chollet. "Mais pour les véhicules de loisirs dont vous parlez, ça n'est pas encore arbitré. Il y a une expérimentation à Reims, c'est compliqué juridiquement".

Gérard, un habitant de Seysses pose la question de l'accès aux parkings-relais pour les propriétaires de véhicules Crit'air 4 et 5. "Cela fait partie des travaux initiés avec Tisséo bien sûr. 1.000 places de parking seront développées en périphérie de la ZFE. Il y aura aussi les Lineo et le Réseau express à Muret qui permettront de se rendre en ville"