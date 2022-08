La ZFE les oblige à changer de véhicule, mais les délais sont trop longs pour l'avoir à temps

C'est la deuxième phase d'entrée en vigueur de la ZFE (zone à faibles émissions) à Toulouse. À partir du 1er septembre les fourgons, fourgonnettes et camions Crit'air 4, immatriculés avant 2006, n'auront plus le droit de circuler dans cette zone. Pour leurs propriétaires, il faut donc changer de véhicule. Le problème, c'est que les délais de livraisons pour les utilitaires moins polluants sont parfois très longs.

Un délai de livraison sans cesse repoussé

Malgré une commande passée bien en amont, Claire Burgain attend toujours le nouvel utilitaire qui doit permettre de transporter le matériel et les salariés de son agence audiovisuelle SapienSapiens, installée à Toulouse. "On a voulu acheter dans le cadre de l'agence un véhicule plus écolo, parce que le véhicule avec lequel on roule actuellement est Crit'air 4, donc il pollue. On en a conscience, ça nous embête. On a voulu en changer et on a commandé la nouvelle voiture en août dernier. Elle devait nous être livrée mi-décembre et elle n'est toujours pas construite. On nous l'annonce maintenant pour fin septembre. Avec toujours cette épée de Damoclès comme quoi on peut nous appeler pour nous dire que finalement elle ne sera pas construite. Donc que faire en théorie au mois de septembre ?", s'interroge la directrice éditoriale, pas du tout opposée au principe de la ZFE; au contraire elle y adhère même totalement, et c'est de manière très volontaire qu'elle a engagé la démarche pour changer de véhicule. Précisons que le modèle choisi ne fait pas partie d'une grande série, et qu'il n'est donc pas prioritaire sur les chaînes de montage.

En attendant l'arrivée hypothétique de ce nouveau modèle commandé, l'agence de Claire Burgain continue d'utiliser le vieil utilitaire : "Ça me fait mal au cœur de polluer, j'en ai conscience, mais je ne peux pas faire autrement si c'est aussi mon outil de travail" La directrice éditoriale s'est renseignée pour trouver des alternatives à ce véhicule commandé avec prix garanti. Mais depuis les tarifs ont fortement augmenté, que ce soit dans le neuf ou l'occasion, elle perdrait donc au change en modifiant son choix.

Le périmètre de la ZFE à Toulouse - Toulouse métropole (capture d'écran)

Claire Burgain est loin d'être la seule dans ce cas. De nombreux artisans ou chefs de petites entreprises ont bien du mal à remplacer leur vieil utilitaire dans les temps impartis, selon Vincent Perez, président de la Capeb (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) en Occitanie : "Crit'air 4, c'est donc des véhicules qui sont immatriculés entre 2002 et 2005. Il en reste encore beaucoup sur le marché chez les artisans qui interviennent notamment dans les agglomérations comme Toulouse (...) Bien évidemment qu'à l'heure actuelle, on a des grosses difficultés (...) parce que les véhicules moins polluants ne sont pas forcément disponibles chez nos fournisseurs." confirme le représentant des artisans dans la région.

S'ajoute à cela la question du prix, qui peut aussi bloquer certains professionnels, parfois un peu perdus au milieu des différents dispositifs d'aide. Vincent Perez plaide pour une certaine souplesse dans la mise en place de la ZFE à Toulouse : "On est en train, avec le conseil régional et notamment les maires des grandes agglomérations, d'expliquer que tout simplement, il va falloir permettre d'avoir un délai parce qu'on ne peut pas se balader en vélo avec une chaudière sur le porte bagages pour essayer de réparer ou dépanner un client dans le centre ville." Les PV ne devraient pas entrer en vigueur avant 2023.

Tous les corps de métiers ne sont pas concernés exactement de la même manière, puisqu'il existe des dérogations pour certains professionnels et certains types de véhicules. La liste détaillée est consultable sur le site de la Métropole de Toulouse.

Jusqu'ici seuls les véhicules Crit'air 5 avaient interdiction de circuler, les règles se durcissent ce 1er septembre © Radio France - Bénédicte Dupont

Des délais allongés en raison d'un manque de pièces et une hausse de la demande

D'un modèle à l'autre, d'une marque à l'autre, le délai d'attente pour un utilitaire peut fortement varier. Mais globalement, dans les garages toulousains, il n'est pas rare de devoir patienter entre 6 mois jusqu'à un an et demie pour être livré. Plusieurs facteurs expliquent de ce temps d'attente, détaille Yann Thomas, président de Mobilians en Haute-Garonne, une structure qui représente les différentes professions de l'automobile : "La première raison, c'est malheureusement encore cette histoire de post-covid; avec cette crise des semi-conducteurs, et donc des pièces qui ne sont pas disponibles chez les constructeurs. Donc si elles sont pas disponibles, on ne peut pas aller au bout de la chaîne de production. La deuxième raison, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un engouement sur ce type de véhicules du fait du passage à la ZFE dans certaines agglomérations ou métropoles en France, qui fait qu'on est sur un phénomène d'entonnoir ou de bouchon." explique le spécialiste.

Pas sûr que ces délais d'attente se résorbent pendant l'été, car c'est la période où, traditionnellement, le rythme ralentit sur les chaînes de montage des constructeurs automobiles. En effet, période estivale oblige, de nombreuses usines ralentissent voir ferment quelques semaines.