Labeaume : la plage de Peyroche interdite à la baignade tout l'été

Le préfet de l'Ardèche a interdit la baignade sur la plage de Peyroche durant toute la saison d'été. Les maires de Labeaume et de Saint-Alban-Auriolles contestent cette décision.

La plage de Peyroche sur les communes de Labeaume et Saint-Alban-Auriolles

La baignade est interdite sur la plage de Peyroche durant tout l'été en raison d'une pollution intermittente mais récurrente sur les quatre dernières années. C'est ce qui motive l'arrêté préfectoral.

Les maires ont affiché l'arrêté préfectoral © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

L'agence régionale de santé (ARS) réalise de nombreuses analyses sur les rivières du Sud Ardèche. Au niveau de la plage de Peyroche, les résultats de ces quatre dernières années ont conduit l'ARS a demandé au préfet l'interdiction de la baignade selon la réglementation "baignade" en vigueur. La qualité de l'eau est souvent moyenne avec des résultats ponctuellement mauvais.

Un problème d'écoulement d'eaux usées

Selon le syndicat de gestion des rivières du Sud Ardèche, des eaux usées s'infiltrent depuis le plateau qui domine la Beaume et s'écoulent dans la rivière entrainant parfois une pollution bactérienne. Mais ça reste une hypothèse. Il est très difficile de connaître l'origine exacte de la pollution. Elle pourrait venir de fosses septiques défaillantes, le secteur au-dessus de la rivière à cet endroit n'ayant pas d'assainissement collectif. L'enquête est difficile car le sol est calcaire et que l'eau prend mille chemins pour aller du plateau à la rivière.

Les maires des communes concernées contestent la décision préfectorale

Les maires de Labeaume et de Saint-Alban-Auriolles ont refusé de prendre un arrêté municipal pour interdire la baignade et ont laissé la préfecture de l'Ardèche le faire. Ils estiment que la pollution est trop rare pour justifier une interdiction durant toute la saison.

On ouvre le parapluie et il ne pleut pas. Gérard Marron, maire de Labeaume.

Selon les deux maires, on prend trop de précaution sur le sujet. Il suffirait selon eux d'interdire la baignade ponctuellement lorsque les analyses sont mauvaises comme ce qui était fait auparavant. Le maire de Labeaume explique qu'on mettait alors de la rubalise pour interdire l'entrée sur le plage et fait remarquer que de très nombreux travaux d'assainissement ont été réalisés depuis quinze ans sur sa commune et que cette pollution n'est que résiduelle.

La fréquentation est en diminution. Yann, le gérant de la guiguette de la plage de Peyroche.

Après l'affichage de l'arrêté préfectoral, la fréquentation de la plage est en diminution selon le gérant de la guiguette de la plage alors qu'il a réalisé un très bon de moi de mai et juin avant l'interdiction. Pourtant, de nombreuses personnes continuent à se baigner comme ce touriste habitué venu de l'Oise.

ça fait six ans que l'eau est polluée et on n'a jamais rien eu. Dany, un touriste venu de l'Oise.

Mais la plupart des personnes ne savent pas que la baignade est interdite et continue à se rafraichir dans la Beaume sur la plage de Peyroche.