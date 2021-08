Labenne : 4 à 5 millions d'euros pour rendre à la nature l'ancien site de l'institut Hélio Marin

C'est une page d'histoire vieille de près d'un siècle qui se tourne dans les Landes. L'ancien bâtiment de l'institut Helio-Marin de Labenne, né en 1929, grand centre de soin de plus de 7500 mètres carré juché sur la dune face à l'océan, va être détruit. Le site est à l'abandon depuis 2007, depuis que le centre a déménagé quelques centaines de mètres plus à l'intérieur des terres, toujours à Labenne.

Depuis 14 ans, les bâtiments, pour certains en ruine, et le terrain étaient à vendre. Il y a quelques jours, après de très longues années de bataille judiciaire entre la mairie de Labenne et les propriétaires du site, le Conservatoire du Littoral en est devenu propriétaire. Le but : tout détruire pour rendre l'endroit à la nature.

Il faudra au moins deux ans de travaux et au moins 800 000 euros de budget pour tout détruire et désamianter le site. © Radio France - Paul Ferrier

Tout détruire pour rendre le site à la nature

C'est finalement très compliqué de détruire du béton pour laisser la place à la nature. Pourtant, il est souvent reproché l'inverse aux élus des communes littorales. Ces derniers sont souvent accusés de bétonner face à la pression démographique et aux chants des promoteurs immobiliers. "C'est particulièrement injuste", sourit Jean-Luc Delpuech, le maire de Labenne en poste depuis 2001. "Mais bon, on a une certaine carapace, on laisse faire. On a une idée très précise de la nature océane, on sait où on va, on sait surtout dans quel secteur on peut urbaniser et dans quel secteur il ne faut pas urbaniser".

Le maire de Labenne n'a pas ménagé ses efforts et son service juridique dans cette affaire. Pour racheter ce site qui trône sur la dune dans un piteux état, Jean-Luc Delpuech s'est souvent retrouvé devant le tribunal face aux propriétaires : "deux fois au tribunal administratif et deux fois en appel et ils ont déposé devant le conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité. Ils ont été débouté également". Pour préciser, il y avait d'abord eu un recours des propriétaires qui estimaient que le nouveau Plan Local d'Urbanisme, qui incluait le recul du trait de côte, était un préjudice de plus de 6 millions d'euros pour leurs actifs. Ils avaient perdu. Ils estimaient également que le prix de la préemption de la mairie était trop bas (1,7 millions d'euros). Là aussi ils avaient perdu.

"Cela fait 15 ans que l'on se bat pour rendre une partie de ce site accessible à tous, tout en en respectant la nature et l'espace dunaire. Si on avait laissé faire sur ce secteur là, on serait allé à la catastrophe", explique jean-Luc Delpuech.

Un secteur soumis à l'érosion

La catastrophe dont parle le maire de Labenne, c'est l'érosion de la dune qui interdit toute construction trop proche de l'océan. Au début du dossier, il y a 10 ou 15 ans, plusieurs promoteurs s'étaient présentés pour racheter le site et y construire des résidences de tourisme avec une vue imprenable sur l'océan. Ils étaient prêt à débourser entre 3 et 5 millions d'euros. Mais face au PLUi révisé qui interdit de construire au niveau du trait de côte prévu pour 2060 ou 2100, et d'agrandir la surface construite, les investisseurs intéressés se sont fait de plus en plus rare. L'affaire ne leur semblait visiblement, peu à peu, plus aussi rentable.

C'est donc au bout de près de 15 ans de combat que la ville a pu préempter et revendre le site au Conservatoire du Littoral. Beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent public pour rendre le secteur à la nature : "cela coûte beaucoup d'argent. On est sur un projet autour de 4,5 à 5 millions d'euros à terme", conclu le maire.

Ce n'est pas une dépense, c'est un gain

Le Conservatoire du Littoral, créé en 1975, dépense des centaines de millions d'euros d'argent public depuis sa mise en place pour acheter des portions de littoral à protéger. Dans le dossier de l'ancien institut Hélio-Marin de Labenne, entre le rachat du site, la destruction des bâtiments, le désamiantage, la re-naturalisation et les installations qui permettront au public de profiter de ce futur coin de nature, c'est donc entre 4 et 5 millions d'euros d'argent public qui seront dépensés avec les participations de l'Europe, de l'Etat, de la Région, et du Département.

Mais il faut voir plus loin que ces millions d'euros dit Nathalie Madrid, déléguée du conservatoire du Littoral en Nouvelle-Aquitaine : "tout est relatif ! Ce n'est pas que cela coûte de l'argent, au contraire. Cela va être un bénéfice pour les zones habitées. Cette nature va jouer un rôle dans cet équilibre. Bien évidemment, on ne connait pas la valeur financière de ce rôle. Mais des espaces naturels qui jouent le rôle d'absorption des inondations, qui jouent le rôle de tampon contre l'érosion, ce sont finalement des gains financiers", argumente la responsable locale du Conservatoire du Littoral. "Dans quelques années, on va voir que c'est un gain considérable en terme de dépenses publiques à ne pas faire".

D'ici 4 à 5 ans, l'ancien institut Helio-Marin aura donc complètement disparu et la dune aura retrouvé son aspect naturel. La ville et le Conservatoire prévoient d'y aménager de quoi faire de la pédagogie sur l'environnement dunaire pour le public autour de la chapelle Sainte-Thérèse récemment rénovée par ce même Conservatoire du Littoral. Et pourquoi pas y amener des projets culturels, glisse le maire de Labenne. Le Conservatoire du Littoral est donc désormais propriétaire de 15 kilomètres de dune où plus personne ne peut construire entre Capbreton et Labenne.