Lac du Bourget : le niveau va baisser de 70 cm en un mois pour rebooster les roseaux

A partir de ce mercredi 1er septembre, le niveau du lac du Bourget va être abaissé pour permettre le développement des roselières. Les plongeons sont interdits dans tout le lac et certains bateaux vont être déplacés.

C'est un shoot d'oxygène pour les roseaux du Lac du Bourget ! Le niveau du lac va être abaissé de 70 centimètres en un mois, jusqu'à fin septembre. Cette opération pilotée par le CISALB (Comité Intercommunautaire pour l'Assainissement du Lac du Bourget) est la deuxième du genre. La dernière fois qu'on a vu les berges sèches, c'était il y a 4 ans, en 2017.

70 cm en moins en un mois

"Nous allons faire baisser l'eau du lac de deux à trois centimètres par jour pendant un mois en manœuvrant le barrage de Savières" explique Sébastien Cachera, le responsable de la gestion des milieux aquatiques au CISALB. "C'est la Compagnie Nationale du Rhône qui commence ce mercredi à ouvrir doucement les clapets du barrage". En 2017 : 31 millions de mètres cube d'eau du lac avaient été évacués vers le Rhône.

"Les roseaux du lac ont perdu la moitié de leur surface en cinquante ans, il faut leur redonner de l'oxygène" précise Sébastien Cachera. Depuis 1985, le niveau du lac est régulé avec la mise en place du barrage de Savières et les roselières ont toujours les pieds dans l'eau ce qui n'est pas bon pour leur développement.

Les plongeons dans le lac interdits et des bateaux déplacés

Le niveau du lac va descendre tout le mois de septembre, puis il va se stabiliser et remonter à son niveau habituel d'hiver fin novembre. Pendant toute l'opération, le préfecture interdit les plongeons dans le lac pour éviter les accidents et plusieurs bateaux vont devoir changer de place.

Panneaux d'avertissement mis en place autour du Lac du Bourget. © Radio France - Mélanie Tournadre

Mais ça vaut bien le dérangement pour ces habitués de la plage du Bourget du Lac : "C'est très important de sauver cette végétation" insiste Dominique. "On a vu l'opération en 2017, c'était impressionnant mais c'est très important de faire ça, c'est tellement beau cet environnement" ajoute Joëlle. "On prend enfin conscience qu'il faut respecter la nature et c'est très bien" explique Bernadette.

Permettre aux roseaux de mieux se développer

Le but de cette baisse exceptionnelle du niveau du lac, c'est de rebooster les roselières. "On fait tout ça pour redonner de la respiration à nos roselières lacustres qui ont besoin d'avoir les pieds au sec de temps en temps" précise Sébastien Cachera. "Ca permet à l'oxygène de recirculer dans les sédiments et à toutes les tiges souterraines de roseaux de progresser à nouveau".

"Ces roseaux sont essentiels en termes de biodiversité, on retrouve beaucoup d'oiseaux qui viennent nicher et des petits poissons comme les alevins trouvent aussi refuge ici donc il faut redonner un maximum de naturalité à ce lac".

