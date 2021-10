Lac du Bourget : le niveau va remonter !

Des zones asséchées, des fissures qui déchirent la boue, et puis des coquillages par centaines. Seule la marque de vase marron sur les pieds des roseaux, témoigne de l’ancien niveau du lac. Cette baisse inédite a offert un tout autre décors aux habitants d’Aix les Bains. Mais surtout on peut apercevoir de petites pousses rouges ou vertes. Ce sont les stars de cette opération : des bébés roseaux. Marie-Claire Barbier est la présidente du CISALB, le Comité intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget. Elle explique que l’objectif est avant tout environnemental : " C'est l'un des moyens qui s'est révélé favorable pour rebooster les roselières. Depuis 50 ans, on a perdu 50% de la surface de nos roselières. Un roseau ce n'est pas juste une tige au milieu du lac pour faire joli, _c'est notre meilleur moyen d'épuration des eaux du lac, c'est un vrai filtre naturel_. C'est extrêmement important. Ces sédiments et cet assèchement sont une véritable bouffée d'air pour les roseaux", détaille la présidente.



18 hectares ont été exondés, c'est-à-dire asséchés, pendant un mois. © Radio France - Marine Clette

Une opération inédite tous les 4 ans

C’est la deuxième fois que l’opération est mise en place. Après des résultats convaincants en 2017, les équipes estiment que la mission est une nouvelle fois remplie. Même si les conséquences ne sont pas immédiates rappelle Marie-Claire Barbieux : "Aujourd'hui c'est difficile d'en tirer les avantages. Visuellement on voit des choses, des pousses, notamment au niveau des roselières ; mais ce n'est pas en 4 ans qu'on va pouvoir dire que ça a marché. Comme souvent quand on observe le milieu naturel, il faut quelques années, voir des dizaines d'années, pour retrouver les bénéfices de ce qu'on a pu mettre en œuvre ", affirme la présidente.



Niveau logistique, c’est la CNR, la Compagnie nationale du Rhône qui a géré cette baisse, Dimitri Coulon est le délégué territorial sur le Haut Rhône : "Alors la CNR a accompagné cette opération en manouvrant son barrage de Savières, pour laisser passer l'eau dans le Rhône et ainsi descendre progressivement la cote du lac. Globalement on est très très satisfait puisqu'on a exondé une très grande surface de roselière, à peu près 18 hectares", déclare le délégué.



280 bateaux ont du être déplacés pour pouvoir abaisser le niveau du lac sans les abîmer. © Radio France - Marine Clette

Maintenant il faut de nouveau remplir le lac et pour ça place à la météo : des précipitations sont attendues en début de semaine prochaine. Objectif une montée d’un centimètre et demi par jour pour retrouver le niveau classique d’ici fin novembre.

L’opération sera probablement renouvelée dans 4 ans. Pour vous donner un autre d’idée : une baisse de 70 centimètres du lac représente 31 millions de mètre cubes d’eau, c’est l’équivalent de 3 années de consommation d’eau par la communauté d’agglomération de Chambéry Grand lac.

Les roseaux étaient les stars de cette opération exceptionnelle. © Radio France - Marine Clette

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix